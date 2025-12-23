Coppa d''Africa | Senegal, esordio vincente: ma zero minuti per Dia
23.12.2025 18:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Il Senegal ha iniziato nel migliore dei modi la sua Coppa d'Africa. Contro il Botswana, alla prima giornata del girone, è arrivata una netta vittoria per 3-0 grazie alla doppietta di Jackson e al gol di Ndiaye
Per l'attaccante della Lazio Boulaye Dia, però, non c'è stato modo di entrare in campo. Il ct Thiaw, infatti, l'ha tenuto in panchina per tutta la partita, rimandando il suo debutto in questa edizione del torneo alle prossime gare.
Alla prossima giornata del girone D, in programma il 27 dicembre, il Senegal affronterà la Repubblica Democratica del Congo; il 30, invece, sfiderà il Benin.
