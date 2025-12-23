Lazio, Zaccagni punta il Mondiale: "Ci andremo! Gattuso è forte"
23.12.2025 15:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Nella lunga intervista rilasciata a SkySport, il capitano della Lazio Mattia Zaccagni ha parlato anche della Nazionale italiana, che a marzo dovrà affrontare i playoff per andare al Mondiale. Di seguito le sue parole.
“L'Italia al Mondiale? Ci andrà perché ce lo meritiamo. Siamo un bellissimo gruppo, purtroppo non siamo riusciti ad andarci direttamente ma nelle due partite che ci aspettano faremo bene”.
“Gattuso? Prima di essere un allenatore è un nostro amico e questo al gruppo ha dato tanto. Poi in campo fa un grandissimo lavoro, è un allenatore molto forte e anche per questo sono sicuro che ce la faremo”.
