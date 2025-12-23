Lazio, Tavares sempre più lontano: chi potrebbe sostituirlo

Senza il blocco del mercato estivo, il portoghese sarebbe stato tra i primi a partire e il suo addio ora si fa sempre più concreto
Lazio, Tavares sempre più lontano: chi potrebbe sostituirlo
RASSEGNA STAMPA - Con il passare dei giorni cresce la necessità di una cessione per Nuno Tavares, rimasto ai margini nelle gerarchie di Sarri e neppure utilizzato contro la Cremonese. Il tecnico ha provato a inserirlo nei propri meccanismi, salvo poi accantonarlo, anche perché le sue caratteristiche restano lontane da quelle richieste ai terzini nel sistema di Mau. Senza il blocco del mercato estivo, l’ex Arsenal infatti sarebbe stato tra i primi a partire.

Il problema adesso, però, è legato al valore del giocatore, in costante calo. In Europa gli estimatori sono pochi e per questo il suo entourage guarda da tempo all’Arabia Saudita, dove il suo connazionale Conceiçao sarebbe pronto ad accoglierlo all’Al-Ittihad.

La Lazio chiede almeno 15 milioni di euro, di cui il 35% andrebbe all’Arsenal, cifra che verrebbe reinvestita su un sostituto: in cima alla lista, ripota il Messaggero, ci sarebbero Martin del Genoa e Netz del Borussia Mönchengladbach.

