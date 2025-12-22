Conceicao rivela: "Ho avuto contatti con la Lazio". Poi sugli anni a Roma...

Sergio Conceicao ha svelato alla Gazzetta dello Sport di esser stato vicino a diventare l'allenatore della Lazio.

RASSEGNA STAMPA - Direttamente dall'Arabia Saudita, Meu Amigo Sergio Conceicao è tornato a parlare di Lazio. L'ex calciatore biancoceleste è rimasto legato tantissimo alla Lazio, come dimostrato dalle molteplici dichiarazioni che ha rilasciato nel corso degli anni.

L'allenatore portoghese, oggi all'Al Ittihad, ha rilasciato una lunga intervista sui taccuini della Gazzetta dello Sport. Tra i vari argomenti trattati, Conceicao ha parlato dei ricordi alla Lazio e di quando è stato vicino a sedere sulla panchina biancoceleste. Di seguito le sue parole:

"Con la Lazio ho avuto contatti, ma non solo. E anche prima di firmare per l'Al-Itthiad ho avuto offerte. Qui il campionato è competitivo, le ambizioni alte, ci si allena nel pomeriggio e non la mattina. Bisogna adattarsi alle dinamiche culturali. Ma questa è una sfida, e io amo sfide così".



Poi, la soddisfazione più bella in Italia, vissuta chiaramente a Roma: "Da calciatore, lo scudetto del 2000 con la Lazio, il più incredibile di sempre. lo, Sinisa e Stankovic ascoltavamo la radio nello spogliatoio. Era un gruppo di personalità, pieno di piccole risse ogni giorno, ma Eriksson sapeva gestirci. Ricordo anche la Supercoppa Europea del 1999, con lo United: Ferguson disse che il suo più grande rimpianto fu quella sconfitta".