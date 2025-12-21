Lazio, il primo volo di Flaminia e l'emozione del falconiere: il post social

L'era di Flaminia è iniziata ufficialmente. La nuova aquila della Lazio ha compiuto il suo primo volo all'Olimpico in occasione della gara contro la Cremonese. Un volo perfetto e bellissimo e che il suo falconiere Giacomo Garruto ha così commentato sui social.

"Ieri, sotto gli occhi di voi tutti, Flaminia ha spiccato il suo primo volo all'Olimpico.

Quel momento mi ha travolto: le lacrime sono scese, un pianto che liberava tutto ciò che porto dentro da questo mese intenso. Chi ha iniziato a conoscermi davvero, sa... e capisce.



"Grazie di cuore a ogni singolo tifoso biancoceleste. L'affetto che mi avete dato, e soprattutto quello riversato su di lei, è stato il vento sotto le nostre ali.



Non ho mai risposto alle ombre, ho lasciato che il campo parlasse per me.



Ora voliamo insieme, più forti".

