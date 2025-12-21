Lazio - Cremonese, le pagelle dei quotidiani: Cataldi generoso, Taty spento
RASSEGNA STAMPA - Una Lazio in grande emergenza non riesce a sfondare un'attenta Cremonese e pareggia 0-0 all'Olimpico. La squadra di Sarri, indebolita da otto assenze, non ha rischiato praticamente nulla, creando, però, troppo poco per pensare di poter portare a casa la vittoria. Questi i voti dei principali quotidiani sportivi e non alla prestazione dei biancocelesti.
CORRIERE DELLO SPORT - Provedel 6; Marusic 6.5, Gila 6, Romagnoli 6.5, Pellegrini 6 (82' Lazzari 6); Guendouzi 6, Cataldi 6.5, Vecino 5 (63' Belahyane 5); Cancellieri 5, Castellanos 4.5, Pedro 4.5 (63' Noslin 6). All.: Sarri 6.
LA GAZZETTA DELLO SPORT - Provedel 6; Marusic 6.5, Gila 6, Romagnoli 6.5, Pellegrini 6 (82' Lazzari sv); Guendouzi 6, Cataldi 6.5, Vecino 5 (63' Belahyane 6); Cancellieri 5.5, Castellanos 5, Pedro 5.5 (63' Noslin 6). All.: Sarri 5.5.
IL MESSAGGERO - Provedel 6; Marusic 6.5, Gila 6, Romagnoli 6, Pellegrini 6 (82' Lazzari 6); Guendouzi 6, Cataldi 6, Vecino 5 (63' Belahyane 5); Cancellieri 5, Castellanos 5, Pedro 4.5 (63' Noslin 6). All.: Sarri 6.
REPUBBLICA - Provedel 6; Marusic 6.5, Gila 6, Romagnoli 6, Pellegrini 6.5 (82' Lazzari 6); Guendouzi 6, Cataldi 6, Vecino 5 (63' Belahyane 5); Cancellieri 5, Castellanos 5, Pedro 4.5 (63' Noslin 6). All.: Sarri 6.