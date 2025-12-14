Serie A, Lazio - Cremonese: dove vedere il match in tv e streaming
L'impresa eroica della Lazio contro il Parma è già storia ed è destinata a rimanerci ancora a lungo. La squadra di Maurizio Sarri con la testa, però, ora si è proiettata al prossimo appuntamento contro la Cremonese per dare continuità a un percorso che, oltre alle ottime prestazioni, sta portando anche risultati in casa biancoceleste.
CREMONESE-LAZIO - Sabato 12 dicembre, alle ore 18.00, allo Stadio Olimpico di Roma i ragazzi di Maurizio Sarri ospiteranno quelli di Davide Nicola per una partita che metterà l'una di fronte all'altra due sorprese del campionato, due squadre che stanno andando oltre i propri limiti e che si giocheranno tre punti per restare vicini alla zona Europa.
La sfida, che sarà valida per la sedicesima giornata di Serie A, verrà trasmessa in diretta in esclusiva su Dazn. Inoltre, potrà essere seguita in streaming live e on demand - sempre su Dazn - tramite app o sito ufficiale avvalendosi di una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console.