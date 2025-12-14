Lazio, CBS esalta Provedel: "Il portiere più sottovalutato d'Europa?" - FT
Provedel ancora deciso. Dopo un'annata fortemente negativa vissuta con Baroni, il portiere della Lazio è tornato a giocare ad altissimi livelli. Merito anche del lavoro di Sarri sulla difesa: proprio insieme al tecnico aveva battuto ogni record nella stagione del secondo posto biancoceleste.
Nella vittoria eroica in nove contro il Parma, il numero 94 è stato determinante nel salvare più volte il risultato, sia sullo 0-0 che dopo il vantaggio di Noslin. Su Instagram, CBS Sports Golazo negli Stati Uniti ha elogiato la sua prestazione riportando alcuni dati.
Al Tardini, infatti, Provedel ha trovato l'ottavo clean sheet del suo campionato, salendo al secondo posto tra i portieri sia per percentuale di parate (84,3%) che parate nei novanta minuti (3.9). "Il portiere più sottovalutato d'Europa?", si legge. Di seguito il post.