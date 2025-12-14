Serie A, non solo Bologna - Juve: cinque gare in programma
Prosegue il quindicesimo turno di Serie A dopo le sfide di venerdì e quelle di ieri, e in attesa della partita di lunedì della Roma. Nella giornata di oggi sono, infatti, in programma cinque sfide. Aprirà Milan-Sassuolo alle 12.30, mentre subito dopo (15.00) arriverà il fischio d'inizio della partita tra Verona e Fiorentina, un inaspettato scontro diretto nelle parti più calde della classifica.
Sempre alle 15 inizierà anche la partita del Napoli, che a Udine affronterà i bianconeri di Runjaic. L'Inter scenderà in campo alle 18.00 al Ferraris per cercare di battere il Genoa e, in questo modo, riportarsi in vetta. La sfida che chiuderà la domenica di Serie A sarà invece il vero scontro diretto del turno: Bologna-Juventus. Le squadre sono divise da due punti, con i rossoblù più in alto. In caso di vittoria della formazione di Spalletti, potrebbe consumarsi il sorpasso.