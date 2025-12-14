"Contro tutto e tutti!", il Corriere dello Sport esalta la Lazio di Sarri - FOTO

Tijjani Noslin regala tre punti stellari alla Lazio che, in 9 contro 11, batte il Parma e si prende la prima pagina del Corriere dello Sport

RASSEGNA STAMPA - L'impressione è che Marchetti avrebbe potuto continuare a estrarre cartellini rossi, ma questa Lazio non avrebbe comunque mollato la partita, non avrebbe mai visto venir meno quella voglia di conquistarsi i tre punti. Prima con l'espulsione di Mattia Zaccagni, poi con quella di Toma Basic. Due decisioni che scateneranno polemiche, fortunatamente per il fischietto di Ostia affievolite dallo zampino di un Noslin in forma stratosferica.

NOSLIN- È lui il giocatore più in forma della Lazio? Probabilmente sì. In attesa di capire quale sarà il suo ruolo all'interno dello scacchiere biancoceleste, in attesa di scoprire lo spazio che gl verrà riservato nelle prossime settimane, l'attaccante olandese si sta ritrovando e sta facendo valere qualità che per un anno e mezzo aveva nascosto sotto al tappeto.

"CONTRO TUTTO" - La Lazio vince "contro tutto" come titola la prima pagina del Corriere dello Sport, celebrando il successo di Parma, celebrando la disumana resilienza di una squadra che replica il successo di Plzen di un anno fa, si ripete e fa urlare di gioia un popolo che l'ha sostenuta fino all'ultimo istante, che per 90' ha cantato per lei senza lasciarsi intimorire dalla doppia inferiorità numerica e che, anzi, è proprio in quel momento, con l'espulsione di Basic, che ha iniziato a crederci più di prima. "La Lazio vince in 9" scrive il Corriere dello Sport, che poi aggiunge: "Noslin-gol, così è più bello". E neanche potete immaginare quanto...