Cataldi e una "serata da veri laziali": l'esultanza social - FOTO
14.12.2025 08:15 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
Prosegue la serie di festeggiamenti social all'indomani della vittoria della Lazio contro il Parma. Tra gli ultimi a pubblicare c'è stato Danilo Cataldi, autore di una splendida prova al Tardini. Il centrocampista biancoceleste, complice il lungo infortunio di Rovella, sta giocando con continuità, ritagliandosi un posto di primo piano all'interno dello scacchiere di Sarri. E qualche ora più tardi rispetto al triplice fischio, condividendo degli scatti della gara, ha scritto su Instagram: "Una serata da veri Laziali. Contro tutto e tutti. FORZA LAZIO". Poi, infine, l'hashtag "Maledetti Laziali". Di seguito il post in questione: