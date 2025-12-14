Totti condannato: dovrà pagare gli stipendi alla segretaria della scuola calcio
Sconfitta per Totti in tribunale. L'ex capitano della Roma ha perso una causa legale contro un'ex dipendente storica della sua Totti Soccer School. Come riportato da Il Fatto Quotidiano, una collaboratrice, impegnata per dieci anni nella segreteria occupandosi di iscrizioni e tesseramenti, ha lavorato sei giorni su sette con mansioni che secondo i giudici costituivano di fatto un rapporto di lavoro subordinato.
La Corte d'Appello di Roma, nonostante l'assenza di un contratto formale con tutte le tutele, ha riconosciuto la natura dipendente del rapporto lavorativo e ha condannato la società. La sentenza di risarcimento è diventata definitiva in ottobre, ma Totti non ha ancora effettuato pagamenti.
Come scrive La Repubblica, la donna deve ancora ricevere circa 96mila euro, in aggiunta a tutte le spese legali e al reintegro. La questione adesso potrebbe portare la Totti Soccer School davanti al Tribunale fallimentare, in cui bisognerà dimostrare la propria situazione patrimoniale dopo l’istanza presentata.