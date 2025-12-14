Lazio | "Una dolcissima notte dei miracoli": Repice esalta la vittoria

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Francesco Repice, dopo la vittoria della Lazio contro il Parma, arrivata quando la squadra di Sarri era in doppia inferiorità numerica, ha commentato il risultato sui propri canali. In particolare, il giornalista ha sottolineato la prova in campo dei calciatori che, nonostante le difficoltà, sono riusciti a conquistare tre punti pesantissimi per il futuro e per la classifica. Ecco le sue parole:

“La notte dei miracoli”, cantava Lucio Dalla. E forse il miracolo, nel calcio, non è sempre qualcosa di epico o irrazionale. A volte è più sottile. È una squadra in dieci, poi in nove, che non si arrende. È Noslin – quel ragazzo che a Verona aveva promesso tanto e poi sembrava sparito – che ruba palla, punta l’uomo, segna. È un portiere come Provedel che salva tutto con un intervento che sa di prodigio.

Il “sarrismo”? Stasera era lontano, forse assente. Ma la Lazio ritrova se stessa nella fatica, nella resistenza, nella voglia. Non sarà poesia, ma è sostanza. Non sarà bellezza, ma è cuore. Tre punti che fanno respirare, che smuovono la classifica, che tengono accesa la speranza. E allora sì… sarà stata una serata strana, ma anche questa – a suo modo – è stata una piccola, dolcissima notte dei miracoli.