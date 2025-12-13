PAGELLE Parma-Lazio: Nosliiiiiiin! Capolavoro Sarri: top Cataldi, che difesa!
PROVEDEL 7: Respinge il tiro a giro di Bernabé, ringrazia gli attaccanti del Parma per tutte le altre occasioni del primo tempo. La parata più importante, splendida, dopo il vantaggio già siglato di Noslin: mette la manona su Estevez e blinda il risultato.
MARUSIC 6,5: Sfiora il gol su piazzato, Estevez salva sulla linea anticipando Castellanos. Soffre le discese di Valeri, però regge alla distanza e nel finale è determinante con un paio di chiusure.
PATRIC 6,5: La prima da titolare vista la squalifica di Gila. Si muove sincronizzato, esce quando aumenta la stanchezza.
Dal 70’ PROVSTGAARD 6,5: Si fa trovare pronto per l’ennesima volta. Un solo rischio su Cutrone, la bandierina del guardalinee stoppa tutto.
ROMAGNOLI 7,5: Pellegrino è tosto soprattutto dal punto di vista fisico. Ci vuole mestiere e cattiveria, poi sperare nell’imprecisione dell’argentino quelle volte che viene pescato in area. Guida incredibile di una linea che non sbanda quasi mai.
PELLEGRINI 7,5: Torna titolare dopo l’assenza per la nascita del figlio Sebastiano. Mezza leggerezza cancellata dalla bandierina del guardalinee, poi diventa gigantesco. Regala soluzioni offensive con la sua qualità, legge sempre in anticipo i pericoli.
GUENDOUZI 6,5: Più sostanza che apparenza, in apertura aveva dato un bel pallone a Cancellieri. Stringe i denti fino alla fine, uno dei pochi che non accusa mai la fatica.
CATALDI 7,5: Deve muoversi tanto per liberarsi dal pressing avversario. Alla lunga esce fuori una partita da urlo: corre più di tutti, verticalizza il pallone per il gol decisivo di Noslin. E in campo mette tutto il cuore possibile, da laziale vero.
BASIC 5: La migliore opportunità gli capita sul sinistro: spara in diagonale, Corvi si oppone al tentativo violento, forse un po’ troppo centrale. Commette un’ingenuità nella ripresa, sempre su Estevez: secondo rosso e Lazio in 9.
CANCELLIERI 6: Occasione in apertura, murata da Corvi. Il portiere non deve neanche impegnarsi quando la chance gli capita sul sinistro, il piede forte: gira altissimo col mancino, palla alta sopra la traversa che poteva (doveva) essere indirizzata meglio. Si sacrifica tantissimo con la Lazio in inferiorità.
Dal 70’ DELE-BASHIRU 6,5: Dentro nel finale, partecipa al sacrificio collettivo.
CASTELLANOS 5,5: I centrali del Parma lo limitano agevolmente, poche volte riesce a farsi vedere in area o anche semplicemente per una sponda. Estevez lo anticipa a un passo dalla linea sulla deviazione di Marusic. Non riesce a farsi valere.
Dal 70’ NOSLIN 8: Un gol che potrebbe cambiare pure la sua storia alla Lazio, per quanto simbolico. Decide il match con la Lazio in 9, ci crede fino in fondo, beffa Valenti e poi salta Corvi. Un’esplosione di gioia meritata.
ZACCAGNI 4,5: Un errore enorme, stoppa male il pallone e con la successiva scivolata lascia la Lazio in inferiorità: colpisce la gamba di Estevez e becca il rosso, fino a quel momento si era visto pochissimo. A fine primo tempo l’episodio che complica tutto.
ALL. SARRI 8: Esce fuori una sfida da ricordo per sempre. La sua squadra si protegge alla grande e trova il modo di passare con due uomini in meno. Altro clean sheet stagionale, ora la classifica può diventare più ambiziosa.