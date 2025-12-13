Lazio | Impresa in nove uomini a Parma: ma non è la prima volta
Impresa storica della Lazio al Tardini. Gli uomini di Sarri battono 0-1 il Parma di Cuesta nonostante la doppia inferiorità numerica. L'arbitro Marchetti ha espulso prima Zaccagni nei primi quarantacinque minuti di gioco, poi ha replicato con Basic nel secondo tempo, rendendo il match sempre più in salita per i biancocelesti.
La Lazio è stata eroica, furba a non cadere nelle provocazioni degli avversari dopo la rete del vantaggio. Tijjani Noslin è stato il vero protagonista, scaltro nello scardinare il pallone dal controllo del difensore avversario e a scartare il portiere con lucidità: apoteosi per gli oltre 4000 laziali presenti a Parma.
Una vera e propria impresa, ma non è la prima volta che la Lazio vince una partita in circostanze simili. Era il 6 marzo 2024, la Lazio di Baroni affrontava il Viktoria Plzen in terra ceca e nonostante la doppia inferiorità numerica è riuscita a trovare il gol della vittoria grazie a Gustav Isaksen.