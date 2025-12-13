Parma - Lazio, Zaccagni: "Orgoglioso di questo gruppo" - FOTO
La Lazio vince anche in nove. L'arbitro Marchetti espelle prima Zaccagni e poi Basic nella gara contro il Parma, ma la squadra di Sarri porta comunque i tre punti a casa grazie al gol di Noslin.
13.12.2025 20:18 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Il capitano biancoceleste, attraverso una storia pubblicata su Instagram, ha commentato il successo dei suoi compagni.
Di seguito ciò che ha scritto: "Orgoglioso di questo magnifico gruppo! Daje!".
