La Lazio vince anche in nove. L'arbitro Marchetti espelle prima Zaccagni e poi Basic nella gara contro il Parma, ma la squadra di Sarri porta comunque i tre punti a casa grazie al gol di Noslin.
13.12.2025 20:18 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Parma - Lazio, Zaccagni: "Orgoglioso di questo gruppo" - FOTO

Il capitano biancoceleste, attraverso una storia pubblicata su Instagram, ha commentato il successo dei suoi compagni. 

Di seguito ciò che ha scritto: "Orgoglioso di questo magnifico gruppo! Daje!".

