Lazio, seconda uscita per Flaminia: il messaggio del falconiere
In occasione di Lazio - Milan di Coppa Italia, la nuova aquila Flaminia ha realizzato la sua seconda apparizione allo stadio Olimpico, accompagnata sul prato dal falconiere Giacomo Garruto.
Lo stesso addestratore ha celebrato la serata pubblicando un post sul proprio account Instagram, nel quale espresso la sua gratitudine per l'accoglienza riservatagli dai tifosi laziali, ma anche il suo orgoglio per il ruolo affidatogli. Questo il suo messaggio:
"Seconda apparizione di Flaminia all’Olimpico
Vederla di nuovo tra i cori e la passione di chi ama questi colori è un’emozione difficile da descrivere.
Flaminia sta ancora completando il suo percorso di addestramento, ma anche da ferma riesce a trasmettere forza, eleganza ed appartenenza.
Ogni suo sguardo sembra raccontare la storia che rappresenta: il rispetto per la tradizione, l’orgoglio per questi colori e la passione che unisce il popolo laziale.
Un grazie sincero a tutta la tifoseria che l’ha accolta con affetto e calore, nonostante tutto.
Il simbolo biancoceleste cresce, passo dopo passo, anche grazie a voi che continuate a crederci.
Per me non è soltanto un ruolo: è un cammino fatto di rispetto, ascolto e voglia di meritarmi la vostra fiducia, giorno dopo giorno, con il desiderio sincero di essere all’altezza di questo simbolo e di voi tifosi".