Lazio, due ex calciatori tornano a Roma: ecco di chi si tratta
Dopo anni passati lontano dalla Capitale, due vecchie conoscenze biancocelesti tornano a Roma. Insieme a Luis Alberto, tornato in vacanza a Roma con la famiglia e che seguirà la squadra a San Siro contro il Milan, nei giorni scorsi sono tornati anche Stephan Lichtsteiner e Miro Klose.
Entrambi si sono visti al ristorante Le Due Lune, a Cesano di Roma, frequentato da tantissime conoscenze laziali e non solo. Nello specifico, nel post con il terzino svizzero si legge: "Ieri è venuto a trovarci Stephan Lichtsteiner ️Si torna sempre dove si è stati bene ❤️ Con lui tutto è iniziato, anche la nostra storia", mentre in quello con l'attaccante: "Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano Ieri sera il nostro caro amico Miro Klose è tornato a trovarci ️ È sempre un piacere passare del tempo insieme!"
Di seguito le foto postate sul loro account Instagram in cui si vedono i due ex calciatori, seppur in momenti diversi: