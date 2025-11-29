Lazio, due ex calciatori tornano a Roma: ecco di chi si tratta

Non solo Luis Alberto in vacanza, nei giorni scorsi sono tornati visitare posti che sono stati casa per anni anche Lichtsteiner e Klose
29.11.2025 14:30 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Dopo anni passati lontano dalla Capitale, due vecchie conoscenze biancocelesti tornano a Roma. Insieme a Luis Alberto, tornato in vacanza a Roma con la famiglia e che seguirà la squadra a San Siro contro il Milan, nei giorni scorsi sono tornati anche Stephan Lichtsteiner e Miro Klose.

Entrambi si sono visti al ristorante Le Due Lune, a Cesano di Roma, frequentato da tantissime conoscenze laziali e non solo. Nello specifico, nel post con il terzino svizzero si legge: "Ieri è venuto a trovarci Stephan Lichtsteiner ️Si torna sempre dove si è stati bene ❤️ Con lui tutto è iniziato, anche la nostra storia", mentre in quello con l'attaccante: "Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano 🩵 Ieri sera il nostro caro amico Miro Klose è tornato a trovarci ️ È sempre un piacere passare del tempo insieme!"

Di seguito le foto postate sul loro account Instagram in cui si vedono i due ex calciatori, seppur in momenti diversi: 

