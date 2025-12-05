Italia, Gattuso segue la Lazio: i giocatori nel mirino
Gattuso studia l'Italia. A marzo i playoff contro l'Irlanda del Nord e (speriamo) anche contro una tra Galles e Bosnia. Il ct riflette sui calciatori da convocare alla prossima sosta, anche in vista del possibile stage prima della semifinale.
Qualche elemento può arrivare anche dalla Lazio. Il tecnico azzurro tiene d'occhio il lavoro di Sarri a Formello e non esclude nessun giocatore dalla possibile chiamata.
Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nel radar di Gattuso ci sono Cancellieri e Rovella, oltre a Zaccagni che potrebbe avere già il posto assicurato. I primi due, invece, si giocheranno tutto negli ultimi mesi.
