Formula 1 | McLaren, decisione shock ad Abu Dhabi: Verstappen esulta?
05.12.2025 14:37 di Giovanni Parterioli
La McLaren ha preso una decisione shock per l'ultimo Gran Premio di Formula 1 del 2025, quello di Abu Dhabi. Con la Ferrari fuori dai giochi, l'attenzione, anche in Italia, è naturalmente sulla lotta Mondiale fra Norris e Verstappen, con Piastri terzo incomodo. La McLaren però ha preso una decisione shock che può favorire proprio Verstappen. Clicca qui di seguito fra le frecce per l'articolo completo delle f1 formula 1 su >>> MCLAREN SHOCK ABU DHABI <<<