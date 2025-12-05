Lazio, Rovella migliora dopo l'operazione: il punto sul rientro
La Lazio aspetta Nicolò Rovella. Fermo dal derby di fine settembre, si è operato a novembre per risolvere la pubalgia. Aveva provato con la terapia conservativa, che però non ha dato i risultati sperati.
05.12.2025 11:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Per questo è finito sotto i ferri: il suo rientro è previsto a gennaio, nel 2026. Come riportato da Il Corriere dello Sport, le sensazioni dopo l'intervento sono positive e già la prossima settimana potrebbe tornare a lavorare in modo soft.
Oltre a un periodo di riabilitazione, ne dovrà affrontare anche uno di riatletizzazione per rimettersi a disposizione di Sarri. Solo a quel punto potrà davvero ricominciare a giocare.