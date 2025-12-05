FORMELLO - Lazio, subito il Bologna. Sarri con Taty e Cancellieri

TUTTOmercatoWEB.com

FORMELLO - Coppa Italia archiviata: la Lazio è ai quarti di finale, battuto il Milan grazie al gol di Zaccagni. Ora si torna a giocare in campionato: domenica è in programma la sfida contro il Bologna. La preparazione sul campo sarà brevissima e si concluderà con la rifinitura di sabato.

Poche rotazioni all'Olimpico per Sarri, che ha ritrovato Castellanos dal primo minuto e ha tenuto a riposo Dia. È tornato in campo anche Cancellieri, subentrato nel secondo tempo al posto di Isaksen. Era fermo da metà ottobre, quando si era infortunato contro l'Atalanta.

Tra i convocati invece non c'era Hysaj, che è fuori lista (al suo posto Dele-Bashiru) e in campionato non sarà a disposizione. Out anche Rovella, operato per la pubalgia, e Cataldi, infortunato contro il Lecce che proverà a tornare nei prossimi giorni. Vecino non era al meglio, ma ha giocato comunque dall'inizio.