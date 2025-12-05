PRIMAVERA | Coppa Italia, Verona – Lazio agli ottavi: la data
05.12.2025 10:30 di Christian Gugliotta
Nel periodo più difficile della sua stagione, la Lazio Primavera ha lanciato un segnale importante, battendo il Bologna e strappando un pass per gli ottavi di finale di Coppa Italia Primavera.
Dopo essere andata in svantaggio, la squadra di Punzi ha trovato la reazione, pareggiando prima con Ciucci nel finale di primo tempo e trovando poi il gol del sorpasso a inizio ripresa con Montano.
In attesa di ricominciare a far punti anche in campionato, i biancocelesti possono, dunque, riporre le loro speranze nella Coppa Italia, dove ora dovranno vedersela con il Verona agli ottavi. La Lazio giocherà fuori casa e la sfida è in programma mercoledì 7 gennaio.
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.