Bologna, il ritorno di Immobile esalta Italiano: le parole

L'attaccante dopo più di 100 giorni è tornato in campo nella sfida di Coppa Italia vinta dal Bologna contro il Parma

RASSEGNA STAMPA - Sarà il Bologna di Italiano il prossimo avversario della Lazio in campionato e i felsinei saranno anche gli avversari dei biancocelesti nei quarti di Coppa Italia che si giocheranno a febbraio.

Intanto il tecnico dei rossoblu, che nella serata di ieri hanno battuto il Parma, potrà contare di nuovo su Ciro Immobile che dopo più di 100 giorni è tornato in campo. L’attaccante ci sarà nella sfida dell’Olimpico contro la sua ex squadra.

Sul ritorno dell’attaccante ecco le parole di Italiano: "La notizia più bella è il rientro di Ciro che sta bene sia fisicamente sia mentalmente. Prima di farsi male, questa opzione del secondo attaccante l’abbiamo provata e ora torniamo a proporla perché si crea pericolo con loro. Adesso capiremo se metterli dall’inizio o a gara in corso. Ciro per noi lì è troppo importante, è micidiale sull’attacco della profondità".

