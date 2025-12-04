Lazio, Sarri ora chiede continuità. E su Milinkovic...

Ai microfoni di Lazio Style Channel il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha analizzato il successo contro il Milan in Coppa Italia

Un Sarri decisamente soddisfatto quello che, alla fine della sfida tra Lazio e Milan vinta dai biancocelesti grazie alla rete di Zaccagni, si è presentato ai microfoni di Lazio Style Channel: “Abbiamo fatto una buona partita concedendo pochissimo e credo sia una vittoria meritata, una vittoria che ci da gusto perché domenica siamo usciti dalla partita con un senso di ingiustizia. Non dico che questa è una rivincita ma ci da gusto per il gruppo, per il pubblico. Questa sera l’ambiente era bello tosto, era bello giocare all’Olimpico. La squadra da la sensazione della crescita perché anche nella gara di Milano se tutto va normalemente usciamo indenni, questa sensazione di crescita c’è quello da chiedere ora alla squadra è la continuità".

"Olimpico un fortino? Speriamo che sia così, non abbiamo tempo neanche di godere della vittoria di oggi perché tra 70 ore abbiamo un’altra partita difficilissima. Quello che chiederò alla squadra è continuità per noi tre partite a settimana sono un rischio in questo momento perché quelli che hanno la condizione fisica ottimale non sono molti, tutto il resto sono giocatori che stano tornando e hanno minutaggi ridotti. Per noi è un rischio ma dobbiamo accettare il rischio e fare risultato lo stesso".

"Quarti di finale? In questo momento non so neanche quando giocheremo contro il Bologna".

"Milinkovic? Mi fa piacere che abbia visto una vittoria nostra, sicuramente sarà contento per tutti i suoi ex compagni con cui è rimasto in ottimi rapporti".

