Lazio - Milan, Cucchi festeggia: il messaggio social - FT
La Lazio vola ai quarti di finale di Coppa Italia battendo il Milan per 1-0 grazie alla rete del capitano Mattia Zaccagni
04.12.2025 23:50 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
La Lazio si prende la sua rivincita dopo il ko di San Siro e batte il Milan di misura grazie alla rete di Zaccagni conquistando il pass per i quarti di finale di Coppa Italia. Una prestazione convincente quella della squadra di Sarri che Riccardo Cucchi ha così commentato su X.
"Semplicemente meravigliosi. Cuore, testa determinazione. E il capitano, Zaccagni. Grazie Sarri, grazie ragazzi", queste le parole dell'ex radiocronistica e tifosissimo biancoceleste.
Semplicemente meravigliosi. Cuore, testa determinazione. E il capitano, #Zaccagni.— riccardo cucchi (@CucchiRiccardo) December 4, 2025
Grazie #Sarri, grazie ragazzi. Tweet lazialissimo.#LazioMilan pic.twitter.com/bH7IRko5Mn
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide