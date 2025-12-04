Lazio - Milan, Cucchi festeggia: il messaggio social - FT

La Lazio vola ai quarti di finale di Coppa Italia battendo il Milan per 1-0 grazie alla rete del capitano Mattia Zaccagni
04.12.2025 23:50 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Lazio - Milan, Cucchi festeggia: il messaggio social - FT

La Lazio si prende la sua rivincita dopo il ko di San Siro e batte il Milan di misura grazie alla rete di Zaccagni conquistando il pass per i quarti di finale di Coppa Italia. Una prestazione convincente quella della squadra di Sarri che Riccardo Cucchi ha così commentato su X.

"Semplicemente meravigliosi. Cuore, testa determinazione. E il capitano, Zaccagni. Grazie Sarri, grazie ragazzi", queste le parole dell'ex radiocronistica e tifosissimo biancoceleste.

Jessica Reatini
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide