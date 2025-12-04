Lazio - Milan, si sblocca Tavares: da quanto mancavano gli assist

La Lazio sblocca la sfida all'Olimpico e lo fa con un gol di Zaccagni, servito da Tavares. Il portoghese non confezionava un assist da più di un anno
04.12.2025 22:45 di  Martina Barnabei  Twitter:    vedi letture
Lazio - Milan, si sblocca Tavares: da quanto mancavano gli assist

La Lazio ha sbloccato la gara all'Olimpico con la rete di Zaccagni. Un gol pesantissimo per i biancocelesti nato sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Dalla bandierina si è presentato Tavares che ha messo un cross perfetto per il numero dieci che, di testa, ha beffato Maignan. 

Si è sbloccato, in un certo senso, anche il portoghese. Il terzino non confezionava un passaggio vincente da circa un anno e mezzo in cui ha avuto non poche difficoltà. Un segnale positivo il corner battuto questa sera, la speranza è che possa tornare ai livelli di un tempo e ad aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi prefissati.

©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE