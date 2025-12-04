Lazio - Milan, si sblocca Tavares: da quanto mancavano gli assist
La Lazio ha sbloccato la gara all'Olimpico con la rete di Zaccagni. Un gol pesantissimo per i biancocelesti nato sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Dalla bandierina si è presentato Tavares che ha messo un cross perfetto per il numero dieci che, di testa, ha beffato Maignan.
Si è sbloccato, in un certo senso, anche il portoghese. Il terzino non confezionava un passaggio vincente da circa un anno e mezzo in cui ha avuto non poche difficoltà. Un segnale positivo il corner battuto questa sera, la speranza è che possa tornare ai livelli di un tempo e ad aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi prefissati.
