La Lazio ha saputo soffrire: Pazzini spiega la vittoria
Una Lazio tosta batte il Milan e avanza ai quarti di finale di Coppa Italia. Giampaolo Pazzini, ex Milan, nel post partita ha spiegato la vittoria dei biancocelesti,
04.12.2025 23:05 di Simone Locusta
Intervenuto negli studi Mediaset nel post partita di Lazio - Milan, l'ex attaccante dei rossoneri Giampaolo Pazzini ha spiegato la vittoria degli uomini di Sarri, rimasti in partita con sofferenza. Alla fne, ci ha pensato l'arciere. Ecco dis eguito le sue parole:
"La Lazio ha saputo soffire, nel secondo tempo il Milan ha avuto due occasioni nitide. La lazio è rimasta attaccata alla partita e ha segnato con un bellissimo gol di Zaccagni da calcio piazzato. Una Lazio tosta, dura, che si è presa questo passaggio del turno".
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.