RIVIVI DIRETTA - Lazio-Milan 1-0: Zaccagni porta i biancocelesti ai quarti!
Coppa Italia Frecciarossa | Ottavi di finale
Giovedì 4 dicembre 2025, ore 21:00
Stadio Olimpico, Roma
LAZIO-MILAN 1-0 (80' Zaccagni)
LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini (71' Tavares); Guendouzi, Vecino (57' Dele-Bashiru), Basic; Isaksen (83' Cancellieri), Castellanos (57' Noslin), Zaccagni (83' Pedro).
A disp.: Provedel, Furlanetto, Patric, Provstgaard, Lazzari, Belahyane, Dia.
All.: Maurizio Sarri
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers (64' Nkunku), Ricci, Jashari (81' Modric), Rabiot, Estupinan (86' Bartesaghi); Loftus-Cheek (81' Pulisic), Leao.
A disp.: Terracciano, Torriani, Gabbia, Odogu, Sala.
All.: Massimiliano Allegri
Arbitro: Marco Guida (sez. Torre Annunziata); Assistenti: Lo Cicero - Dei Giudici; IV ufficiale: Doveri; V.A.R.: Pezzuto; A.V.A.R.: Aureliano
Ammoniti: 2' Pavlovic (M), 84' De Winter (M)
SECONDO TEMPO
90'+5' Triplice fischio, finisce in questo momento la sfida tra Lazio e Milan. Vincono i biancocelesti e strappano il pass per i quarti!
90'+5' Ci prova anche Marusic, ma la sua conclusione, da posizione defilata, si perde direttamente in out.
90'+4' Tavares si conquista un ottimo calcio d'angolo, Guendouzi chiama a raccolta il pubblco!
90'+1' Bravo Mandas a deviare in angolo sulla conclusione insidiosa di Pulisic.
90' Comunicato il recupero: si giocherà per altri cinque minuti.
88' Calcio di punione in favore del Milan di cui si occupa Modric. Pavlovic tenta di impensierire Mandas col colpo di testa, ma il portere si fa trovar pronto e blocca la palla.
86' Per il Milan, fuori Estupinan e dentro Bartesaghi.
85' Maignan toglie a Noslin la gioia del gol con un intervento provvidenziale!
84' Ammonito De Winter sul fallo ai danni di Noslin.
83' Cambia Sarri: fuori Zaccagni, Pedro al suo posto. E ancora fuori Isaksen per Cancellieri.
81' Allegri corre ai ripari: fuori Jashari, dentro Modric; fuori Loftus-Cheek, dentro Pulisic.
80' GOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLL!!!!!!! E finalmente arriva il gol della Lazio, porta la firma di capitan Zaccagni! Calcio d'angolo di cui s'incarica Tavares, e colpo di testa del numero 10 che mette la palla alle spalle di Maignan.
79' Calcio di punizione in favore della Lazio: Basic serve Romagnoli, ma Estupinan fa buona guardia e rimette in out.
77' Cross di Tavares con De Winter mette devia in angolo. Il corner in favore della Lazio viene intercettato dal Milan, che prova a ripartire, portandosi però la palla in out. Palla ancora alla Lazio, che ricostruire da fallo laterale.
76' Fallo di Jashari su Gila e Lazio che continua a essere in possesso palla fin quando Tomori anticipa Zaccagni e fa ripartire la manovra rossonera.
75' Zaccagni e Noslin duettano entrando in area di rigore: l'ultimo appoggio dell'olandese è troppo lungo, e Maignan anticipa il capitano della Lazio.
71' Altro cambio per la Lazio: fuori Pellegrini, dentro Tavares.
71' Grandissima occasione del Milan: Estupinan mette una buona palla al centro dell'area, Leao l'arpiona ma, a tu per tu col pallone, calcia clamorosamente fuori.
68' Sulla ribattuta ci prova anche Basic, ma la sua conclusione - dalla lunghissima distanza - si perde in out.
67' Zaccagni recupera una bella palla e si conquista il calcio d'angolo dopo la deviazione sull'ottimo cross in area di rigore.
66' Rabiot interviene fallosamente su Basic, che rimane qualche secondo a terra per poi rialzarsi subito dopo. Calcio di punizione per i biancocelesti prarticamente da cetrocampo.
64' Cambia anche Allegri: fuori Saelemaekers, dentro Nkunku.
63' Alla fine va il numero 10, ma la conclusione è veramente poco pericolosa e subito murata dalla retroguardia rossonera.
62' Saelemaekers falloso su Zaccagni, sarà calcio di punizione in favore della Lazio. Sempre Zac e Pellegrini sul punto di battuta.
61' Basic prende il posto di Vecino in cabina di regia, mentre Dele-Bashiru occupa il posto che nei 45' di gioco era del croato.
60' Calcio d'angolo in favore del Milan: l'azione prosegue con la conclusione di Saelemaekers, su cui però arriva bene Mandas.
57' Doppio cambio per la Lazio: fuori Vecino, dentro Dele-Bashiru; fuori Castellanos, dentro Noslin.
57' Nella mischia Castellanos rimedia una botta in fronte: rimane qualche secondo a terra, interviene lo staff medico.
56' Calcio di punizione in favore della Lazio: Zaccagni e Pellegrini sulla palla, alla fine va il difensore. Guendouzi recupera e crossa in mezzo, senza trovare compagni di squadra.
55' Bell'idea quella di Basic nel servire in verticale Isaksen: il passaggio però è poco preciso, la difesa del Milan fa buona guardia.
52' Nel frattempo, Dele-Bashiru e Noslin iniziano il riscaldamento a bordo campo.
50' Prima occasione per il Milan di portarsi in vantaggio: il colpo di testa di Loftus-Cheek si perde di poco sopra la traversa.
49' Gila interviene su Estupinan. Il numero 2 del Milan di tocca la testa, rimanendo a terra, per poi rialzarsi dopo qualche secondo. L'arbitro interrompe il gioco, per poi farlo riprendere con la Lazio in possesso.
45' Fischia l'arbitro: inizia il secondo tempo di Lazio-Milan.
PRIMO TEMPO
45'+1' Duplice fischio da parte dell'arbitro: finisce il primo tempo di Lazio-Milan.
45' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà per un altro minuto.
44' Calcio d'angolo per la Lazio: Basic dalla bandierina per due volte, Maignan esce bene e allontana la palla. La Lazio rimane comunque in possesso.
37' Qualche brivido per la Lazio con Estupinan che mette una buona palla al centro dell'area: c'arriva Loftus per due volte, la seconda provando a imbeccare Ricci. Mandas esce bene.
34' La Lazio prova a farsi vedere dalle parti di Maignan: lo fa con Castellanos, ma il tiro è un po' sbilenco e non particolarmente potente. C'arriva il portiere.
33' Zaccagni subisce fallo per due volte, ma per l'arbitro non c'è nulla: prosegue l'azione del Milan.
31' Azione prolungata del Milan praticamente tutta nell'area di rigore: alla fine Castellanos lancia lungo allontanando il pericolo. Al termine dell'azione, però, Pellegrini finisce a terra per poi rialzarsi dopo qualche secondo.
30' Zaccagni su Jashari, con quest'ultimo che finisce a terra. Calcio di punizione per il Milan.
29' Passaggio in verticale di Zaccagni all'indirizzo di Isaksen, che però viene anticipato dalla retroguardia rossonera. Nulla di fatto.
26' Provvidenziale l'intervento di Romagnoli, che interrompe l'azione del Milan intervenendo senza fallo su Loftus-Cheek.
24' Passaggio rasoterra di Mandas, Zaccagni fa il velo per Basic. Rasoiata verso la porta, ma la palla finisce di pochissimo al lato di Maignan.
22' Gila chiude bene su Rabiot, che poi spinge con entrambe le mani lo spagnolo. Calcio di punizione, riparte la Lazio.
21' Marusic vince un rimpallo sull'esterno, Isaksen serve Castellanos che prova di prima intenzione: tiro sporcato da De Winter e Basic non c'arriva per un soffio.
18' Isaksen finisce a terra dopo l'intervento di Estupinan: riparte la Lazio, che però perde subito palla, concedendo il possesso agli avversari.
17' I biancocelesti duettano bene al limite dell'area di rigore. Guendouzi sbaglia, Zaccagni recupera e prova il cross: la palla arriva comodamente tra le mani di Maignan.
14' Bravissimo Guendouzi a intervenire su Leao prima che il portoghese possa tentare la conclusione dal limite dell'area.
13' Il Milan prova a impensierire la Lazio chiamando in causa Saelemaekers: il duello con Pellegrini lo vince il laziale. Ripartono i biancocelesti dal fallo laterale.
11' Guendouzi lancia Castellanos, che perde un po' il tempo prima di tentare la conclusione: alla fine si fa recuperare dalla difesa del Milan.
9' Bravo Gila a interrompere, in due tempi, l'azione offensiva del Milan. Prima allontana il pallone di testa, poi ordinatamente fa ripartire i suoi.
6' Lazio ancora aggressiva: ci prova Zaccagni penetrando in area di rigore. Poi sono troppi i calciatori del Milan, il numero 10 perde palla.
4' Il croato prova ad andare direttamente in porta: la palla si perde sopra la traversa!
3' Calcio di punizione in favore della Lazio: Basic già col pallone in mano, pronto a incaricarsene.
2' Primi secondi con la Lazio in possesso palla: gira il pallone all'altezza del cerchio del centrocampo. L'azione prolungata si conclude con il fallo di Pavlovic su Guendouzi: il calciatore del Milan viene ammonito.
1' Fischia l'arbitro: inizia in questo momento la sfida tra Lazio e Milan.
Buonasera amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it da Elena Bravetti e benvenuti alla diretta scritta di Lazio-Milan. Appuntamento alle 21.00 per il fischio d'inizio del match valido per gli ottavi di Coppa Italia.