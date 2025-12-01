Lazio | Dele-Bashiru è sul mercato: Sarri chiede quattro rinforzi
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Le idee sono chiare in quel di Formello, Sarri sa cosa vuole e la società cercherà di accontentarlo per quanto possibile. Alcuni nomi sono in uscita, alla Lazio serve fare cassa.
Uno di questi, secondo Il Messaggero, è Fisayo Dele-Bashiru. Si è rivisto in campo dopo diverse settimane dall'infortunio, Sarri lo ha reinserito in lista al posto di Hysaj, ma è uno di quei calciatori con le valigie in mano.
Sarri lo ha messo sul mercato, non rientra nel suo progetto tecnico. Sempre secondo lo stesso quotidiano il direttore sportivo Fabiani, invece, non vorrebbe cederlo. Nel frattempo, dopo la sfida con il Bologna, partirà per la Coppa d'Africa con la Nigeria.
A prescindere dalle uscite, necessarie per poter operare in entrata, Sarri e la società già hanno discusso di ciò che andrà fatto. Il tecnico biancoceleste chiede 3-4 rinforzi per iniziare a rendere questa squadra più simile a quella che vorrebbe. Roma non si è costruita in un giorno, ma non si può più aspettare per seguire il mister.