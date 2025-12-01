Milan - Lazio, Bucciantini e il torto ai biancocelesti: il punto

Marco Bucciantini non ha mandato giù il motivo per cui Collu non ha assegnato il rigore in Milan - Lazio: le sue parole al Club

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Gran parte della puntata del Club su Sky Sport è stata dedicata all'episodio finale di Milan - Lazio, con l'assurda decisione dell'arbitro Collu di riconoscere il rigore ai biancocelesti, comunque non assegnato per un fallo precedente di Marusic su Pavlovic.

Ha detto la sua Marco Bucciantini che non ha mandato giù la scelta del direttore di gara: "Nella ricostruzione è stato davvero creato un torto alla Lazio. Il problema è forse aver aperto la discussione sul gomito, quello forse è stato il primo errore però aver dovuto dare quella spiegazione è stata la parte tragica della serata".

Bucciantini ha aggiunto: "Per me qualunque decisione sul rigore sarebbe stata accettabile. Ci sono vari elementi, tra cui la vicinanza, il fatto che non guardi il tiro, ci sono elementi per non dare il rigore, ma lo potevi anche dare e hai deciso di darlo, quindi è inaccettabile poi toglierlo. Quello è il problema di questa ricostruzione".

