Serie A | Neres affossa la Roma: il Napoli sale in vetta
Termina 0-1 lo scontro al vertice tra Roma e Napoli. A decidere è un gol di Neres nel primo tempo.
30.11.2025 22:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Gli azzurri di Conte salgono quindi in vetta alla classifica, a pari punti con il Milan (28). I giallorossi di Gasperini invece scendono in quarta posizione, dietro l'Inter (con gli stessi punti, 27).
In attesa poi dell'ultima gara della tredicesima giornata tra Bologna e Cremonese. In caso di vittoria, i rossoblù possono agganciare sia i giallorossi che i nerazzurri.
