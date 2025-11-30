Lazio, ritorno a Napoli per Insigne? La sua risposta - VIDEO
Lorenzo Insigne ha commentato le parole del ds azzurro Manna, che ha affermato di aver pensato a un ritorno del giocatore al Napoli.
30.11.2025 11:15 di Christian Gugliotta
Lorenzo Insigne è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore della Lazio. Il 34enne, voluto fortemente da Sarri dopo aver concluso da mesi la sua esperienza a Toronto, è uno degli obiettivi principali del club biancoceleste per rinforzare la rosa a gennaio e, dopo aver accettato la destinazione, sembra essere ormai in dirittura d'arrivo.
Intercettato da Sportitalia all'aeroporto di Napoli Capodichino, Insigne ha risposto alle parole del ds azzurro Manna, che ha affermato di aver pensato a un ritorno del giocatore nel club partenopeo. Questa la risposta dell'esterno:
"L'aria di Napoli è sempre bella. Le parole di Manna? Lui è il direttore, se lo ha detto lui tutti siamo contenti. Se io sarei Contento? sempre".
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.