Milan - Lazio e la brutta figura di Collu: l'analisi di Pistocchi
Quanto accaduto nel finale di gara tra Milan e Lazio continua a far discutere e a lasciare spazio a diverse interpretazioni sulla decisione dell'arbitro Collu di non assegnare il calcio di rigore alla Lazio.
Il direttore di gara, nonostante il braccio di Pavlovic fosse fuori sagoma, ha infatti deciso di non assegnare il rigore per un fallo precedente di Marusic sul giocatore rossonero.
Sul tema ecco il pensiero di Maurizio Pistocchi: "Il giovane arbitro Collu a mio modesto parere era stato discreto sino al fattaccio: richiamato dal VAR Di Paolo alla OFR si è inventato un fallo che non c’è di Marusic (trattenuta reciproca) per giustificare la mancata concessione di un rigore per il mani di Pavlovic, ma non ce n’era bisogno: sarebbe bastato dire che il difensore rossonero è di spalle, non ha la percezione di quello che succede e il tiro di Romagnoli arriva da distanza ravvicinata. Brutta figura".
Sono appena tornato da SanSiro, dove ho visto un brutto MilanLazio, con tanti errori tecnici,un grande Maignan, ancora decisivo su Gila, e un bel gol di Leao, e poco altro. Uscendo all’87’ purtroppo mi sono perso l’epilogo finale. Il giovane arbitro #Collu a mio modesto parere… pic.twitter.com/YJZoeDP8Gv— Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) November 29, 2025
