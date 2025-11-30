Milan - Lazio e la brutta figura di Collu: l'analisi di Pistocchi

Anche Maurizio Pistocchi ha commentato l'episodio che ha visto protagonista l'arbitro Collu in occasione della sfida tra Milan e Lazio
30.11.2025 11:45 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
Milan - Lazio e la brutta figura di Collu: l'analisi di Pistocchi

Quanto accaduto nel finale di gara tra Milan e Lazio continua a far discutere e a lasciare spazio a diverse interpretazioni sulla decisione dell'arbitro Collu di non assegnare il calcio di rigore alla Lazio.

Il direttore di gara, nonostante il braccio di Pavlovic fosse fuori sagoma, ha infatti deciso di non assegnare il rigore per un fallo precedente di Marusic sul giocatore rossonero. 

Sul tema ecco il pensiero di Maurizio Pistocchi: "Il giovane arbitro Collu a mio modesto parere era stato discreto sino al fattaccio: richiamato dal VAR Di Paolo alla OFR si è inventato un fallo che non c’è di Marusic (trattenuta reciproca) per giustificare la mancata concessione di un rigore per il mani di Pavlovic, ma non ce n’era bisogno: sarebbe bastato dire che il difensore rossonero è di spalle, non ha la percezione di quello che succede e il tiro di Romagnoli arriva da distanza ravvicinata. Brutta figura".

