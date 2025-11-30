Jacobelli, commento post-gara: cos'è ha detto su Dia e Zaccagni

Il giornalisti, all'indomani di Milan-Lazio, ha commentato la partita e la prova dei biancocelesti sulle colonne del Corriere dello Sport.

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

All'indomani della partita tra Milan e Lazio a San Siro, Xavier Jacobelli ha commentato la prova dei biancocelesti sulle colonne del Corriere dello Sport. "La Lazio ha azzeccato mezza partita e non poteva bastarle per uscire indenne da San Siro", ha esordito il giornalista nel suo editoriale.

Poi ha proseguito, riferendosi sempre al primo tempo, frazione di gioco in cui i ragazzi di Sarri sono stati senz'altro più attivi: "Un vero peccato per i biancocelesti, considerata la prova di qualità della prima frazione gioco che ha visto Provedel inattivo e Maignan, al contrario, protagonista: il centrocampo di Sarri ha sorpreso quello di Allegri; Zaccagni, ancora una volta migliore dei suoi, è stato una spina nel fianco della difesa rivale; Guendouzi il trascinatore costantemente nel vivo dell’azione".

Infine, una critica alla prova di Dia e all'ingresso, dopo l'infortunio di Castellanos: "Il guaio, per la Lazio, è che Dia non ha fatto manco il solletico a Gabbia e Tomori, essendo stato così latitante da costringere Sarri a toglierlo nella ripresa per manifesta inconcludenza, mandando in campo Castellanos che, fatalmente, non può essere al cento per cento della condizione dopo tutto ciò che ha passato".