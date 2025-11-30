Lazio (ancora) vs Milan: ma ora l'Olimpico vuole la rivincita
RASSEGNA STAMPA - E adesso l'Olimpico si prepara a una serata davvero bollente. Il bis in Coppa Italia contro il Milan sarà certamente animato da quanto accaduto a San Siro, col rigore non concesso da Collu. Le due squadre si giocheranno giovedì sera l'accesso ai quarti di finale. Sarri, dalla sua, potrà contare sul pieno sostegno dei tifosi, comunque vicini anche ieri in trasferta.
Erano più di 2.200, ricorda il Corriere dello Sport. Per la prossima sfida il dato partirà dalla quota degli abbonamenti estivi: sono almeno 29.163 i seggiolini già occupati. La gara di Coppa Italia, infatti, è compresa nel pacchetto delle tessere sottoscritte per la stagione 2025/26. Si aggiungeranno i tagliandi per la singola partita. La vendita è scattata tre giorni fa alle 12, c'è ancora tempo per incrementare il numero di spettatori.
L'ultima giornata di campionato disputata in casa era stata caratterizzata dalla contestazione della società, con solamente 10 mila tifosi presenti. Per la sfida di Coppa si prevede un altro clima.