Ex Lazio | Luis Alberto non ha dubbi: chi vince lo scudetto

Luis Alberto ha detto la sua sull'attuale stagione di Serie A, chi è la favorita per lo scudetto e chi il giocatore che lo fa innamorare ogni volta che gioca

RASSEGNA STAMPA - Non solo Lazio e ricordi. Nella lunga chiacchierata di Luis Alberto con la Gazzetta dello Sport, si è parlato anche del presente e dell'attuale campionato. Lo spagnolo ha detto la sua sulla potenziale vincitrice del tricolore: "Se il Milan ha chance? Per me è da scudetto e il derby vinto è stato un grande passo avanti. C'è Modirc che gestisce la palla, Fofana, Loftus-Cheek, Rabiot, in mezzo sono forti. Davanti Pulisc e Leao, qualità. Senza le coppe sarà più facile".

Nico Paz è il giocatore che lo fa innamorare ogni volta che lo vede giocare: "Lui sarà fortissimo. Ha qualità, gamba, visione di gioco, fa gol. È anche cresciuto tanto fisicamente. Sarà un giocatore di alto livello".

