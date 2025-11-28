Lazio, allarme gol in trasferta: il dato rimanda alla Serie B
La Lazio ha un problema in zona gol, soprattutto in trasferta. Il Messaggero ha fornito un dato che riporta agli anni '80 e alla Serie B...
28.11.2025 10:45 di Simone Locusta
RASSEGNA STAMPA - La Lazio ha un evidente problema realizzativo. Con l'assenza di Castellanos, tutto il peso dell'attacco è ricaduto su Dia, ma i gol non arrivano.
Il problema però riguarda tutta la squadra e soprattutto in trasferta. Un vero e proprio tabù che vede i biancocelesti con una sola rete all'attivo nelle ultime sei trasferte in questo campionato.
Numeri incredibili che, come riporta Il Messaggero, non si vedevano dal 1984, anno in cui la Lazio allenata da Juan Carlos Lorenzo scese in Serie B.
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.