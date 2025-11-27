Lazio | Garlaschelli chiede a Lotito un centravanti da 25 gol

Renzo Garlaschelli ai microfoni di Radio Laziale ha analizzato il momento Lazio a partire dal big match contro il Milan: “Non sarà facile, il Milan sarà favorito ma penso che la Lazio possa fare la partita. Ci sta perdere, ma penso che questa squadra con tutti i problemi stia facendo tanto bene, c’è da rivedere qualcosa ma non darei il risultato come scontato. Alla Lazio manca un centravanti da 25 gol, con un buon centravanti che possa andare potrebbe avvicinarsi alle prime. Noslin cambio con Ilic? Lui è un buon giocatore ma è un po’ che non lo trovo in campo, non penso possa risolvere il problema ma se piace avranno le loro motivazioni.

Non è facile trovare una mezzala che vada in doppia cifra. Luis Alberto quando è arrivato con Sarri ha avuto qualche problema. Qualche volta devono essere bravi e fortunati per trovare questo tipo di giocatore. Sarri lo lasciava fuori perché non lo vedeva, poi si è ricreduto dopo un po’.

Bashiru per Hysaj? Non hanno fatto benissimo, mi aspettavo molto di più. Isaksen? Se andiamo avanti così, lui deve migliorare sulla continuità, ma è molto interessante e ha questi cambi un giorno sì un giorno no. È molto valido.

Zaccagni è un giocatore straordinario, ne sbaglia davvero poche, i suoi gol li fa, è indispensabile per la Lazio. Come capitano? Non è una cosa che guardo ma va bene, è giusto”.