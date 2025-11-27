Milan | Zirkzee, Allegri e la Lazio: il commento di Paganini
Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo Paganini ha detto la sua su Zirkzee-Milan e sulle parole di Allegri in vista della sfida contro la Lazio.
27.11.2025 16:30 di Simone Locusta
Il giornalista Paolo Paganini è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per commentare le parole di Allegri in conferenza stampa in vista della Lazio e le voci che vedrebbero Zirkzee in orbita Milan. Di seguito le sue parole.
"Il Milan è in una situazione più favorevole, è come il Napoli lo scorso anno. Non avendo le coppe, ti concentri su un solo obiettivo, puoi lavorare con i giocatori tutta la settimana e se andrà a prendere un attaccante a gennaio è una delle candidate più serie anche per arrivare al titolo".
Sul mercato: "Si parla di Zirkzee, che non è proprio adatto a Gasperini, mentre per Allegri potrebbe essere molto utile e potrebbe permettere di spostare Leao sulla sinistra".
