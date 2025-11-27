Serie A, classifica marcatori aggiornata: è Paz-manìa!
La Serie A 2025/26 è sempre più nel segno dei trequartisti. Le punte non sono più le vere protagoniste, ora in vetta ci sono ben quattro centrocampisti a quota 5 gol, alcuni più offensivi, come Pulisic, Orsolini, Paz e Calhanoglu.
Ecco di seguito la classifica marcatori aggiornata:
H. Calhanoglu 5
R. Orsolini 5
C. Pulisic 5
N. Paz 5
K. De Bruyne 4
M. Pellegrino 4
F. Bonazzoli 4
R. Leao 4
S. Castro 4
D. Berardi 4
M. Soulé 4
A. Bonny 4
Z. Anguissa 4
G. Simeone 4
A. Pinamonti 4
M. Thuram 3
M. Cancellieri 3
L. Martinez 3
L. Ostigard 3
R. Mandragora 3
K. Davis 3
G. Borrelli 3
M. Zaccagni 3
M. Nzola 3
A. Dovbyk 2
R. Hojlund 2
G. Orban 2
L. Pellegrini 2
C. De Ketelaere 2
M. Felici 2
A. Bernabé 2
N. Krstovic 2
A. Laurienté 2
A. Saelemaekers 2
J. Odgaard 2
V. Castellanos 2
S. Serdar 2
J. Vardy 2
C. Adams 2
A. Douvikas 2
M. Kempf 2
S. Moreo 2
S. Esposito 2
M. Guendouzi 2
M. Kean 2
D. Vlahovic 2
M. Berisha 2
A. Belotti 2
Giovane 2
F. Baschirotto 2
G. Scamacca 2
F. Terracciano 2
T. Pobega 2
S. Pavlovic 2
S. McTominay 2
K. N’Dri 2
N. Cambiaghi 2
N. Zaniolo 2
K. Sulemana 2
F. Dimarco 2
Wesley 2
A. Bernabé 2
D. Neres 2
A. Gudmunsson 2
F. Kostic 2
J. Addai 2
J. Lucumi 1
V. Adzic 1
N. Vlasic 1
A. Atta 1
S. Posch 1
R. Piccoli 1
N. Lang 1
R. Malinosvkyi 1
T. Dallinga 1
A. Bastoni 1
P. Dybala 1
Z. Celik 1
B. Cristante 1
F. Bernanrdeschi 1
M. Vojvoda 1
A. Martin 1
L. Colombo 1
J. Miranda 1
H. Meister 1
N. Matic 1
S. Beukema 1
S. Coco 1
F. Camarda 1
Vitinha 1
S. Idrissi 1
A. Cambiaso 1
K. Thorsvedt 1
E. Ferguson 1
G. Isaksen 1
I. Bravo 1
F. Folino 1
M. Baturina 1
A. Circati 1
M. Hermoso 1
L. Coulibaly 1
W. Cheddira 1
T. Gabriel 1
J. Ramon 1
F. Conceição 1
A. Buksa 1
P. Cutrone 1
N. Barella 1
P. Zielinski 1
R. Sottil 1
J. Ekhator 1
J. David 1
T. Basic 1
B. Dia 1
S. Ricci 1
J. Cabal 1
D. Dumfries 1
C. Ekuban 1
A. Lookman 1
D. Cataldi 1
C. Ngonge 1
M. Ellertsson1
A. Fadera 1
Y. Fofana 1
B. Gilmour 1
P. Sucic 1
J. Cuadrado 1
E. Holm 1
Z. Athekame 1
L. Samardzic 1
E. Delprato 1
T. Noslin 1
J. Karlstrom 1
R. Höjlund 1
L. Kelly 1
F. Pio Esposito 1
R. Loftus-Cheek 1
I. Koné 1
L. Lucca 1
M. Perrone 1
S. Luperto 1
L. Martínez 1
Y. Mina 1
L. Modric 1
M. Pasalic 1
M. Thorsby 1
Lorran 1
L. Ranieri 1
R. Gosens 1
R. Gagliardini 1
G. Scalvini 1
G. Maripan 1
L. Spinazzola 1
T. Kristensen 1
I. Toure 1
M. Brescianini 1
C. Kabasele 1
K. Thuram 1
F. Vázquez 1
K. Yildiz 1
N. Zalewski 1
M. De Luca 1
N. Moro 1
E. Iannoni 1