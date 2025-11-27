Lazio, Dele-Bashiru rientra in lista: il comunicato
La Lazio ha reso noto di aver inserito nuovamente Fisayo Dele-Bashiru nella lista dei giocatori arruolabili per la Serie A.
27.11.2025 17:37 di Christian Gugliotta
Dele-Bashiru rientra nella lista Serie A. Attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, la Lazio ha annunciato di aver inserito nuovamente il centrocampista nigeriano nell'elenco dei giocatori arruolabili per le gare di campionato.
Il numero 7 prenderà il posto di Elseid Hysaj che, dunque, non sarà più a disposizione di Sarri per i match di Serie A. Questa la nota del club:
"La S.S. Lazio comunica l`inserimento di Fisayo Dele-Bashiru nella lista Lega Serie A al posto di Elseid Hysaj".
