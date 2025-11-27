Milan - Lazio, esodo biancoceleste a San Siro: il dato aggiornato
La Lazio si prepara alla trasferta insidiosa di San Siro contro il Milan, ma Sarri e i suoi non saranno da soli. Infatti è previsto un esodo biancoceleste, con un cospicuo numero di tifosi pronti a seguire la propria squadra del cuore fino in Lombardia.
Il sostegno dei tifosi sarà fondamentale per gli uomini di Sarri, reduci dalla vittoria dell'Olimpico contro il Lecce ma senza il supporto abituale dei propri tifosi causa protesta contro la società, e per cercare di strappare un risultato positivo contro i rossoneri.
Mancano poco più di quarantotto ore al match di sabato sera tra Milan e Lazio e il dato sui biglietti venduti continua a crescere.
Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, attualmente sono 2135 i tifosi biancocelesti che raggiungeranno la Lazio a San Siro, con il dato è destinato ad aumentare nelle prossime ore.