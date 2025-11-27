Calciomercato Lazio | Insigne, ci siamo: i dettagli sulle cifre

Lorenzo Insigne sta per diventare un nuovo giocatore della Lazio: il calciatore sta già cercando casa a Roma, con l'accordo tra le parti già trovato

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Lorenzo Insigne sta aspettando solo l'ok definitivo dalla Lazio per trasferirsi nella Capitale. L'ex numero 24 del Napoli in questi mesi ha rifiutato tutte le offerte che sono arrivate al suo agente, comunicando di aver fatto una scelta chiara e di non aver alcun intenzione di fare un passo indietro. Fin dal ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina biancoceleste, ci sono stati dei contatti che si sono intensificati nell'ultimo periodo, con il giocatore che fin dal primo giorno ha manifestato la volontà di rimettersi a disposizione dell'allenatore con cui è riuscito a dare il meglio di sé.

SARRI E INSIGNE - Insieme hanno giocato 139 partite, il Comandante è l'allenatore con cui Insigne è sceso più volte in campo e, come confessato da lui stesso al Palapartenope nel corso dello spettacolo live di Viva el Futbol: "Nulla togliendo agli altri allenatori bravi e tutti che utili alla mia crescita, ma credo che mister Sarri abbia fatto con noi un lavoro straordinario. Curava tutto, persino i falli laterali provavamo in settimana. Ci stressava ma lo seguivamo perché ci divertivamo sia in partita che in allenamento. Arrivavamo in campo col sorriso e penso che l'abbiamo fatto capire a tutti facendo divertire anche i nostri tifosi. Ci siamo andati vicini quell'anno".

INSIGNE CERCA CASA A ROMA - In questi giorni Lorenzo Insigne si è messo alla ricerca di una casa a Roma, nei dintorni di Formello. Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Messaggero non ci sarebbero ormai dubbi sul duo futuro. Lotito ha spinto per accontentare la volontà di Maurizio Sarri, bypassando anche il direttore sportivo Fabiani, più restio nel portare a Roma un trentaquattrenne nel corso di un progetto di ringiovanimento, realisticamente naufragato da tempo.

I DETTAGLI DELL'ACCORDO - L'accordo tra la Lazio e Lorenzo Insigne dovrebbe concretizzarsi su un ingaggio da circa 1,2 o 1,3 milioni di euro. Da Formello starebbero valutando anche un permesso assicurativo che permetta all'esterno di iniziare ad allenarsi nel centro sportivo e con il gruppo squadra, in attesa dell’ok sul mercato a saldo zero da parte della nuova Commissione.

