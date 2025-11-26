Lazio, Cauet è sicuro: lotterai per l’Europa. Il suo pensiero
L'ex calciatore Benoit Cauet, che ha un grande passato in Serie A tra Inter, Torino e Como, ha espresso il suo pensiero sull'inizio di stagione in campionato soffermandosi su diverse squadre.
Ha detto la sua anche sul percorso della Lazio di Sarri, che attualmente si trova all'ottavo posto dietro il Como e la Juventus. Di seguito le sue dichiarazioni.
“Se la Lazio può lottare per l’Europa? Assolutamente sì, se recupera qualche giocatore, visto che è stata molto penalizzata dagli infortuni, può farcela senza dubbi. E vedremo cosa saprà dimostrare fin dalle prossime partite, a cominciare da un interessantissimo Milan-Lazio, in programma sabato prossimo alle ore 20,45”.
