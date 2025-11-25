Lazio, il punto sugli infortunati: come stanno Gila e Cataldi
RASSEGNA STAMPA - Le condizioni di Castellanos sono finalmente migliorate e l'argentino tornerà a disposizione di Sarri per la sfida di sabato 29 novembre a San Siro contro il Milan. Come riporta il Corriere dello Sport, migliorano anche le condizioni di Mario Gila, uscito domenica per un’infiammazione tendinea. La sostituzione è arrivata in tempo e dovrebbe essere disponibile contro il Milan.
Servono invece altri accertamenti per Danilo Cataldi, fermato all’intervallo per un indurimento al polpaccio. Oggi effettuerà nuovi esami e resta in dubbio per la prima delle due sfide ai rossoneri in cinque giorni. L’assenza di alternative lo ha costretto a un tour de force nelle ultime settimane: il rientro di Vecino può aiutare a gestire meglio i carichi.
Dopo il lavoro defaticante di ieri, oggi la squadra avrà un giorno di riposo. Gli allenamenti riprenderanno domani: Castellanos sarà sicuramente in gruppo, Gila quasi certamente. Per Cataldi, invece, servirà attendere l’esito dei controlli odierni.