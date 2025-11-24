Lazio, Sarri sta facendo dei miracoli: il pensiero di Abbate

Alberto Abbate, ai microfoni di Radio Laziale, ha commentato la vittoria della Lazio ai danni del Lecce di Eusebio Di Francesco

Alberto Abbate, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per commentare la partita tra Lazio e Lecce, vinta per 2-0 dai biancocelesti grazie alle reti di Matteo Guendouzi e Tijjani Noslin. Il giornalista del Messaggero ha detto la sua sulla prestazione dei biancocelesti e sul lavoro che sta svolgendo Sarri.

PRESTAZIONE - "La Lazio ha giocato un'ottima partita e ci sono segnali di crescita per quel che riguarda il gioco, ma il Lecce è stato inesistente ad eccezione di Falcone che ha fatto parecchie parate interessanti. Qualche occasione però l'ha sprecata. Va bene che Falcone fa dei grandi interventi, ma fa anche parate scontatissime su dei tiri che dovevano essere molto più pericolosi, come il primo di Guendouzi o quello di Isaksen. Una nota dolente è il gol annullato a Dia, perché era fondamentale per sbloccarsi psicologicamente. Ieri ha fatto una buonissima partita".

I MIRACOLI DI SARRI - "Ci sono dei piccoli miracoli di Sarri con questa squadra. I 7 clean sheet sono una parte, ma l'emblema per me è Basic. Non riusciva ad emergere nemmeno a Salerno e guardalo ora. Tu cominci ad avere una media di 2 punti a partita quando inizia a giocare lui".

PROTESTE - "Credo si stia tornando indietro nel momento peggiore, non servono botta e risposta né le dichiarazioni di Lotito se sono quelle fatte ieri. Anche chi è entrato ha fatto cori contro Lotito, deve prendere atto della contestazione e che chi non è dalla sua parte non è una minoranza".