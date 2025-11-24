PRIMAVERA | Lazio, Bordoni analizza la sconfitta contro il Verona

Il capitano della Lazio Primavera Tommaso Bordoni ha parlato dopo la gara di campionato persa per 2-4 contro il Verona.

Tommaso Bordoni, capitano della Lazio Primavera, ha analizzato la gara persa dai biancocelesti in rimonta contro il Verona. Queste le sue considerazioni ai microfoni di Lazio Style Channel:

“Abbiamo fatto un buon primo tempo. Rientrati negli spogliatoi eravamo anche carichi di giocare il secondo tempo, perché quando giochi bene hai voglia di continuare a giocare così. Ci arrivata subito questa botta emotiva del primo gol e ci siamo disuniti. Neanche gli episodi ci sono venuti incontro e purtroppo è andata così. In questo momento di difficoltà dobbiamo assumerci le nostre responsabilità e andare avanti senza trovare colpevoli e alibi. Bisogna cambiare marcia e penso che il primo tempo abbia evidenziato che le qualità le abbiamo, ma vuol dire che non bastano e dobbiamo dare di più”.

“A livello di testa dobbiamo crescere. Forse oggi da capitano ho sbagliato a non trasmettere che la gara era ancora lunga, evidentemente la squadra non l’ha capito e ci siamo disuniti”.

“Dobbiamo continuare a pensare positivi in questo momento di difficoltà e dobbiamo andare su a Bergamo per provare a vincerla. Sicuramente non è facile, perché è un momento negativo, ma dobbiamo stare tutti insieme”.

“La qualità c’è, vuol dire che dobbiamo migliorare su altri aspetti. Nel primo tempo abbiamo fatto una buona partita, ma l’altra metà è stata errata dal punto di vista mentale. Dobbiamo unirci e dare molto di più”.