IL TABELLINO di Lazio Primavera - Fiorentina 2-2

03.01.2026 17:05 di  Christian Gugliotta   vedi letture
Primavera 1 | 18ª giornata

Sabato 3 gennaio 2026, ore 15:00

Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)

Lazio Primavera - Fiorentina 2-2

Marcatori: Sulejmani (5', 17', L), Braschi (rig., 54', F), Mazzeo (68', F).

LAZIO (3-5-2): Pannozzo; Ciucci (62' Canali), Bordon, Bordoni; Ferrari, Farcomeni (68' Gelli), Munoz, Santagostino (68' Battisti), Calvani (75' Trifelli); Cuzzarella, Sulejmani (75' Montano). A disp.: Bosi, Marinaj, Iorio, Pernaselci, Cangemi, Sana Fernandes. All.: Punzi.

FIORENTINA (4-2-3-1): Leonardelli; Trapani (79' Sturli), Sadotti, Turnone, Balbo; Bonanno (46' Deli), Montenegro; Puzzoli (65' Kone), Mazzeo, Evangelista (46' Atzeni); Jallow (46' Braschi). A disp.: Fei, Maiorana, Angiolini, Batignani, Diallo, Conti. All.: Galloppa.

Arbitro: Colelli (sez. Ostia Lido)
Assistenti: Chiavaroli - Cattaneo

NOTE

Ammoniti: Farcomeni (L), Montengro (F), Canali L).

Espulsi: Montenegro (F).

Recupero: 3' pt, 5' st.

