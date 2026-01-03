PRIMAVERA | Lazio, Punzi: "Risultato giusto, pensiamo alla Coppa"

Il tecnico della Lazio Primavera Francesco Punzi è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per commentare la sfida pareggiata per 2-2 contro la Fiorentina. Queste le sue considerazioni:

“Non dobbiamo mai dimenticare il valore della squadra che avevamo di fronte che è prima in classifica. Nel primo tempo abbiamo fatto un’ottima partita andando in vantaggio 2-0 e avendo presupposti per fare altri gol. Il 2-2 è stata la conseguenza della loro qualità. Dobbiamo essere contenti del quinto risultato utile consecutivo, sesto contando la Coppa Italia. Per raggiunge il nostro obiettivo, la salvezza, ci sarà da migliorarci ancora, ma oggi nell’arco della partita il risultato è giusto. Prendiamo il punto, la prestazione e il fatto che la squadra è in crescita nella gestione della palla. Contro una squadra di ottima qualità sicuramente non abbiamo sfigurato, tutt’altro”.

“È un campionato equilibrato. Bisogna lavorare tutte le settimane per ottenere il meglio, i ragazzi stanno migliorando e alcuni stanno anche rientrando dopo qualche problema. Quando si gioca contro una squadra così la gara non è mai finita, lo sapevamo. Fortunatamente abbiamo portato a casa un pareggio, quindi un nuovo risultato utile. Mercoledì c’è la coppa che è un altro obiettivo importante e sabato andiamo a chiudere il girone d’andata a Napoli”.

“Sulejmani ha fatto un gol da attaccante vero attaccando forte il primo palo su una bella palla di Ferrari, anche per il secondo si è fatto trovare pronto. Anche la prestazione di Cuzzarella come attaccante è stata ottima. Dobbiamo essere soddisfatti, sono rientrati dei giocatori infortunati da tanto tempo. Faccio i complimenti ai ragazzi e dobbiamo continuare a lavorare forte, non dimenticando che il percorso di crescita è lungo. Oggi avevamo tre giocatori 2008 dal primo minuto, la Fiorentina non ne aveva nemmeno uno in distinta. Sono entrati anche tanti ragazzi che facevano parte dell’Under 18, segno evidente che il settore giovanile propone prodotti che possono giocarsela anche contro le migliori squadre del campionato Primavera”.